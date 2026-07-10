Москва10 июл Вести.Мать из Ачинска, обвиняемая в убийстве собственной дочери, заявила, что совершила преступление из мести. Об этом сообщает управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в MAX.

По словам женщины, она хотела отомстить супругу.

Задушившая пятилетнюю дочь мать из Ачинска заявила, что хотела отомстить мужу говорится в сообщении СК

Тело пятилетней девочки нашли 5 июля. Как выяснилось, 27 июня ее мать под предлогом похода в магазин вывела дочь из дома, привела к железнодорожным путям в безлюдное место, где задушила прутом. После этого она оставила тело в растительности на насыпи и автостопом добралась до Красноярска, Томска и Новосибирска.

Фигурантку задержали и арестовали. Расследование уголовного дела продолжается. По данным следствия, причиной расправы стала личная неприязнь, которую обвиняемая испытывала к своей матери, мужу и убитому ребенку.