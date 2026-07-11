Москва11 июлВести.В Ачинске Красноярского края похоронили 5-летнюю девочку, которую убила ее мать, передает ТАСС.
О прощании с ней агентству рассказали местные жители. По словам одной из женщин, народу на похоронах было много.
Сегодня малышку похоронили. … Принесли много цветов и игрушекрассказала жительница Ачинска
Мать с 5-летней дочерью пропали 27 июня. Через несколько дней, 5 июля, тело девочки было найдено на железнодорожной насыпи в Ачинске. Ее мать через два дня обнаружили в Новосибирске.
Женщина созналась, что увела дочь в безлюдное место и там задушила. Следователям она заявила, что хотела отомстить мужу.
А ее отношении возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Фигурантка находится под стражей.