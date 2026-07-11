На прощание с убитой матерью 5-летней девочкой пришло много жителей Ачинска Убитую матерью 5-летнюю девочку похоронили в Ачинске

Москва11 июл Вести.В Ачинске Красноярского края похоронили 5-летнюю девочку, которую убила ее мать, передает ТАСС.

О прощании с ней агентству рассказали местные жители. По словам одной из женщин, народу на похоронах было много.

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Мать с 5-летней дочерью пропали 27 июня. Через несколько дней, 5 июля, тело девочки было найдено на железнодорожной насыпи в Ачинске. Ее мать через два дня обнаружили в Новосибирске.

Женщина созналась, что увела дочь в безлюдное место и там задушила. Следователям она заявила, что хотела отомстить мужу.

А ее отношении возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Фигурантка находится под стражей.