В Шотландии мать убила трехмесячную дочь горячим феном Daily Star: в Шотландии мать убила трехмесячную дочь горячим феном

Москва18 июл Вести.Жительница шотландского Питерхеда Кортни Гартшор признали виновной в непредумышленном убийстве трехмесячной дочери, которую она обожгла горячим феном, сообщает Daily Star.

По данным газеты, трагедия произошла 30 сентября 2023 года в городе Питерхед.

Гартшор была признан виновной в убийстве Далии-Роуз после судебного разбирательства в Высоком суде Абердина. 30 сентября 2023 года сотрудниками полиции поступил звонок от Шотландской службы скорой помощи о смерти трехмесячной девочки в Питерхеде говорится в публикации

Спустя несколько недель после начала расследования, в ноябре 2023 года женщину задержали и обвинили в убийстве по неосторожности.