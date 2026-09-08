Внучка экс-мэра Самары Тархова после убийства родных сгенерировала их голоса Убившая родственников внучка экс-мэра Самары сгенерировала их голоса

Москва8 сен Вести.Внучка экс-мэра Самары Тархова Екатерина, убившая своих бабушку и дедушку, пыталась сгенерировать их голоса. Об этом рассказал один из свидетелей, участвовавших в заседании Самарского облсуда, где рассматривается дело. Подробности сообщает ИС "Вести".

Таким образом, подсудимая пыталась создать видимость того, что ее родственники живы.

По словам свидетеля Виктора Беланова, девушка обратилась к нему с просьбой записать поздравление для человека, который плохо себя чувствует, и прислала аудифайлы.

Текст был нейтральным - в нем желали человеку скорейшего улучшения самочувствия. Для создания голосовой генерации Беланову прислали образец голоса пожилого человека говорится в сообщении

Мужчина по второму образованию является кинорежиссером и снимает документальные фильмы, используя дикторскую озвучку. За оказанную помощь Беланов получил два денежных перевода. Сам он никогда не был лично знаком с Екатериной Тарховой.

Бывший мэр Самары с женой пропали в начале 2025 года. Позже выяснилось, что их насмерть отравила родная внучка.