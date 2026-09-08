Москва8 сенВести.Внучка экс-мэра Самары Тархова Екатерина, убившая своих бабушку и дедушку, пыталась сгенерировать их голоса. Об этом рассказал один из свидетелей, участвовавших в заседании Самарского облсуда, где рассматривается дело. Подробности сообщает ИС "Вести".
Таким образом, подсудимая пыталась создать видимость того, что ее родственники живы.
По словам свидетеля Виктора Беланова, девушка обратилась к нему с просьбой записать поздравление для человека, который плохо себя чувствует, и прислала аудифайлы.
Текст был нейтральным - в нем желали человеку скорейшего улучшения самочувствия. Для создания голосовой генерации Беланову прислали образец голоса пожилого человекаговорится в сообщении
Мужчина по второму образованию является кинорежиссером и снимает документальные фильмы, используя дикторскую озвучку. За оказанную помощь Беланов получил два денежных перевода. Сам он никогда не был лично знаком с Екатериной Тарховой.
Бывший мэр Самары с женой пропали в начале 2025 года. Позже выяснилось, что их насмерть отравила родная внучка.