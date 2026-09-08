Москва8 сен Вести.Экс-возлюбленный внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, подозреваемой в убийстве родных, дал свидетельские показания на заседании облсуда. Владимир Рожков рассказал, что помог Екатерине Тарховой с продажей автомобиля ее бабушки, сообщает ИС "Вести".

По словам мужчины, он познакомился с Екатериной в 2019 году. Молодые люди вместе проводили время, а потом девушка попросила помочь ей с продажей машины Toyota Rav 4. Тархова рассказала, что дедушка хочет купить новую Audi Q7.

Так как Екатерина не смогла найти документы на машину, молодой человек восстановил их сам. В момент продажи бабушка Екатерины Наталья Тархова должна была встретиться с покупателями. К этому времени ее уже не было в живых, поэтому внучка сымитировала звонок. От имени бабушки говорила подельница обвиняемой Таисия Киселева.

В итоге Toyota RAV4 была продана за 1,5 млн рублей.