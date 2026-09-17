Внучка Тарховых рассказала матери, что сообщник занес яд в рану при расчленении Внучка Тарховых рассказала матери, что слышала, как сообщник расчленял тела

Москва17 сен Вести.В Самарском областном суде 17 сентября проходит рассмотрение уголовного дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, главной подозреваемой по нему проходит их внучка Екатерина.

Как передает ИС "Вести", фигурантка рассказала матери Людмиле Тарховой, которая считается потерпевшей по делу и была доставлена в суд для допроса, что находилась на кухне, когда Дмитрий Метревели пилой расчленял тела бабушки и дедушки.

Все было прекрасно слышно. После мужчина засунул части останков в холодильник.

Дмитрий Метревели повредил руку в процессе и занес трупный яд, из-за чего у него пошло воспаление. В Грузию он улетел лечиться сказано в публикации

Также во время сегодняшнего заседания Людмила Тархова заявила, что узнала об убийстве своих родителей из новостного сюжета. О трагедии ей никто не сообщал ни лично, ни по телефону. В начале своего выступления дочь погибшего экс-мэра подала ходатайство о предоставлении ей телефонных записей по делу, однако судья отказала в удовлетворении просьбы.

Накануне суд завершил допрос свидетелей обвинения. Всего были допрошены около 80 человек.

О резонансном убийстве супругов Тарховых стало известно в начале февраля 2025 года. В конце февраля их внучка Екатерина призналась, что убила родственников из корыстных побуждений, в надежде завладеть имуществом.

По версии следствия, с ноября 2024-го по январь 2025 года женщина расправилась с Тарховыми, отравив их, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам. Предполагается, что действовала она с помощью сообщника Дмитрия Метревели.