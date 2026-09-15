Внучка, убившая экс-мэра Самары Тархова, врала соседям об отъезде деда Убившая родных внучка экс-мэра Самары говорила, что дед уехал на лечение

Москва15 сен Вести.Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, вывозила мебель из квартиры деда, заявляя, что он уехал на лечение в Москву. Об этом стало известно РЕН.ТВ.

О действиях Екатерины рассказал в суде сосед Тарховых. Он объяснил, что встретил женщину в январе 2025 года.

Я задал вопрос, почему бабушки (Натальи Тарховой — Прим. Ред.) не было на рождественской службе. Мы с ней встречались практически каждый выходной в церкви. Катя ответила, что бабушка с дедушкой уехали подлечиться в Москву приводятся слова мужчины

Спустя день они вновь пересеклись с Екатериной. Сосед увидел "Газель", в которую загружали итальянскую мебель Тарховых. На вопросы соседа, женщина заявила, что в квартире планируется ремонт, а часть мебели пришла в негодность из-за потопа.

Об убийстве Виктора Тархова и Натальи Тарховой стало известно 5 февраля 2025 года. 28 февраля их внучка Екатерина Бельская призналась, что отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом.

Она заморозила их тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам. Предполагается, что действовала Екатерина с помощью сообщника.