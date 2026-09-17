Убийцы экс-мэра Самары Тархова и его жены могли закопать их головы

Дочь Тарховых рассказала, где могут быть спрятаны их головы Убийцы экс-мэра Самары Тархова и его жены могли закопать их головы

Москва17 сен Вести.Головы бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, в убийстве которых обвиняют их внучку Екатерину Бельскую, могут быть преданы земле. Об этом заявила мать Екатерины Людмила Тархова в Самарском областном суде 17 сентября, передает корреспондент ИС "Вести".

Людмила проходит по делу потерпевшей.

Я умоляла Катю сказать, где похоронены останки родителей, но дочь говорила, что не знает. Потом она сказала, что абсолютно уверена, что Бичико знает, где закопаны головы моих невинно убиенных родителей. Но я не вижу в наручниках всех подстрекателей убийства, исполнителей, организаторов, заказчиков сказала Людмила

Бичико Метревели – сын подсудимой Таисии Киселевой, брат Светланы (Нателлы) Метревели, которую считают организатором убийства, и отец Дмитрия Метревели, который. по версии следствия, помогал Екатерине Тарховой убивать родных.

Светлана и Дмитрий Метревели находятся в розыске. Ранее Бичико выступал на суде в качестве свидетеля. Он сообщил, что не видел сына несколько лет.

Об убийстве Виктора и Натальи Тарховых стало известно в феврале 2025 года. В совершении преступления обвиняют их внучку Екатерину Бельскую. В мае текущего года она признала свою вину в убийстве, но отказалась признавать себя виновной в надругательстве над телами родственников.

П версии следствия, Тарховых отравили, тела заморозили, расчленили, пропустили через мясорубку, смешали с гречневой крупой и выбросили на помойку.