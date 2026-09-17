Внучка экс-мэра Самары сделала татуировки в честь пособницы в убийстве ее деда

Внучка убитого экс-мэра Самары сделала татуировки в честь "мамочки Нателлы" Внучка экс-мэра Самары сделала татуировки в честь пособницы в убийстве ее деда

Москва17 сен Вести.Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, беспрекословно подчинялась пособнице в убийстве Нателле Метревели. Об этом заявила мать Екатерины Людмила Тархова в Самарском областном суде 17 сентября, передает корреспондент ИС "Вести".

Людмила проходит по делу потерпевшей.

Выступая в суде, женщина рассказала, что ее дочь беспрекословно подчинялась Метревели, действовала под ее руководством и во всем следовала ее указаниям.

Екатерина подчинялась Нателле Метревели беспрекословно. Одни только татуировки на теле моей дочери в честь "мамочки Нателлы"… Для меня это просто настоящая сатанинская секта сказала женщина

Как заявила Людмила Тархова, ее дочь сильно изменилась после заключения брака с гражданином Израиля Владом Пасеком. Она стала хамить родным, предъявлять претензии, просить деньги, требовать выделения доли в имуществе, дралась, воровала у близких и шантажировала их своим ребенком.

Виктор Тархов считал внучку подлым и беспринципным человеком, который предал и все делает против семьи. Моя мама считала ее бесноватой и все время за нее молилась рассказала Людмила

Сама она боялась, что дочь попадет под влияние мошенников и криминальных личностей.

Женщина добавила, что Екатерина часто приходила домой в неадекватном состоянии, что могло быть вызвано употреблением запрещенных веществ.

Кроме того, Бельская перестала храм и сняла крест, добавила ее мать.

Об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно в феврале 2025 года. В совершении преступления обвиняют их внучку Екатерину Бельскую. В мае она признала свою вину в убийстве, но отказалась признавать себя виновной в надругательстве над телами родственников.