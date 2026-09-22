Людмила Тархова о действиях дочери: возможно, это был гипноз Людмила Тархова об убийстве родителей: всем руководила Светлана Метревели

Москва22 сен Вести.В Самарском областном суде по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи 22 сентября дала показания их дочь Людмила Тархова. Подробности передает ИС "Вести".

По словам Людмилы, проходящей по делу потерпевшей, препараты подмешивались погибшим для того, чтобы бабушка и дедушка подписали документы для оформления всего имущества на Екатерину Бельскую. Что за жидкость была в бутылке, из которой поили погибших, Екатерина матери не говорила.

Всем руководила Светлана Метревели, заявила Людмила. По словам потерпевшей, так невозможно повлиять на человека.

Возможно, это гипноз, какая-то сатанинская секта сказала Людмила

Никаких подробностей о том, каких указаний ждала Екатерина, почему она не уехала, Людмила не знает.

После совершения преступления Екатерина просила у матери прощения. Простила ли Людмила дочь, потерпевшая не ответила.

По данным следствия, Екатерина Бельская отравила дедушку и бабушку, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам. Мотивом жестокой расправы могла быть корысть. Следующее заседание суда по делу пройдет 29 сентября.