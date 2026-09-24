Под потолком в квартире экс-мэра Самары Тархова нашли фрагменты тканей с его ДНК

Кровь и мягкие ткани: на стенах квартиры экс-мэра Самары Тархова нашли его ДНК Под потолком в квартире экс-мэра Самары Тархова нашли фрагменты тканей с его ДНК

Москва24 сен Вести.При осмотре квартиры бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, в убийстве которых обвиняют их внучку Екатерину Бельскую, были обнаружены фрагменты тканей и кровь с его ДНК, передает ИС "Вести".

Следы нашли на входной двери, стене и даже под потолком. Их принадлежность установила генетическая экспертиза, показав результат в 99,9%.

Также в качестве вещественных доказательств представлены кукла вуду с фотографиями убитых, текст заклинания, написанный, как считает следствие, предполагаемой убийцей, мусорный пакет, разорванные листы бумаги и два ножа, один из них канцелярский.

Очередное заседание по громкому уголовному делу проходит в Самарском областном суде. По версии обвинения, Бельская отравила дедушку и бабушку, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам в период с ноября 2024-го по январь 2025 года.