Эксперимент с мясом и жидким азотом: СК проверил версию убийства экс-мэра Самары При расследовании убийства экс-мэра Самары провели эксперимент со свиным мясом

Москва24 сен Вести.В рамках расследования уголовного дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги был проведен следственный эксперимент со свиным мясом. Об этом говорится в материалах, озвученных в рамках очередного судебного заседания, передает ИС "Вести".

Целью правоохранителей было установить, как поведет себя мясо после воздействия жидкого азота. По версии следствия, Екатерина Бельская, обвиняемая в убийстве бабушки и дедушки, отравила их, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам. Вещества бурого цвета, похожие на кровь, нашли в морозилке и под холодильником в квартире убитых, также следы мягких тканей с ДНК экс-чиновника обнаружили на стенах и под потолком.

Фигурантка уже дала в суде признательные показания. Предполагается, что она действовала не одна. Мотивом послужила корысть и желание завладеть имуществом.