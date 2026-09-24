Кукла вуду и заклинания: что нашли в квартире убитого экс-мэра Самары Тархова На месте убийства экс-мэра Самары Тархова нашли куклу вуду и текст заклинания

Москва24 сен Вести.В Самарском областном суде проходит очередное заседание по громкому уголовному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, в котором обвиняют их внучку Екатерину Бельскую. В рамках слушаний был озвучен список предметов, изъятых в качестве доказательств при расследовании, передает ИС "Вести".

Среди вещдоков – тряпичная кукла вуду с золотыми булавками в голове и перетянутыми черной нитью руками. К ее лицу прикреплена фотография Натальи Тарховой. Также в материалах присутствуют снимки аналогичной куклы, только с изображением экс-чиновника.

Кроме того, представлен текст заклинания, предположительно, написанный обвиняемой, в котором та желает получить от бабушки 12 миллионов.

Преступление произошло в период с ноября 2024 по январь 2025 года. Согласно выводам следствия, Бельская отравила дедушку и бабушку, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам.

Ранее Людмила Тархова озвучила еще одну версию убийства своих родителей.