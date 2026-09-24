Москва24 сен Вести.Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская надеялась при помощи оккультных практик уладить скандалы в семье. Так Бельская прокомментировала ИС "Вести" новое доказательство в виде куклы вуду, представленное следствием на суде.

По ее словам, история этой куклы вуду связана с инструкциями от гадалки Зинаиды.

Про Зинаиду я уже рассказывала, что она говорила, что всеми возможными обрядами можно поменять скандалы в семье и все остальное. Зинаида дала тогда инструкции, я делала. Это все было… под диктовку… на тот момент, когда у меня все это было, у нас же с ней разговор был о том, что она мне поможет и жизнь устроить, что никаких конфликтов не будет. А потом уже все перешло в тот контекст, который на сегодняшний день объяснила Бельская

Ранее сообщалось, что в рамках очередных слушаний в Самарском областном суде по громкому уголовному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, в котором обвиняют их внучку Екатерину Бельскую, был озвучен список предметов, изъятых в качестве доказательств при расследовании. Среди вещественных доказательств – тряпичная кукла вуду с золотыми булавками в голове и перетянутыми черной нитью руками. К ее лицу прикреплена фотография Натальи Тарховой.

Преступление произошло в период с ноября 2024 по январь 2025 года. Согласно выводам следствия, Бельская отравила дедушку и бабушку, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам.