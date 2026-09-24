"Ты никто!": в суде показали переписку дочери и внучки убитого экс-мэра Самары В Самарском суде представили переписку дочери и внучки убитого экс-мэра Тархова

Москва24 сен Вести.Сторона обвинения представила в Самарском областном суде скриншоты переписки Екатериной Бельской, обвиняемой в убийстве экс-мэра Виктора Тархова и его супруги, со своей матерью Людмилой. Общение между родственниками проходило в резкой форме, в нем содержатся нецензурная брать и угрозы, передает ИС "Вести".

Согласно показанной на слушаниях переписке из iMessage, обе женщины не стесняются в выражениях по отношению друг к другу, обещают устроить адскую жизнь и переходят на прямые оскорбления, в том числе на национальной почве.

Очередное заседание по громкому уголовному делу проходит в Самарском областном суде. Там представили вещественные доказательства, среди которых – кукла вуду и текст заклинания. Также прокурор указала на следы крови и мягких тканей в квартире убитого экс-чиновника, которые содержат его ДНК.