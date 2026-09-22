Людмила Тархова: до свадьбы никаких проблем между дедом и внучкой не было

Мать Тарховой рассказала об отношениях между экс-мэром Самары и внучкой Людмила Тархова: до свадьбы никаких проблем между дедом и внучкой не было

Москва22 сен Вести.Людмила Тархова рассказала, что между экс-мэром Самары Виктором Тарховым и его внучкой Екатериной, убившей его, до замужества девушки никаких проблем не было. Об этом передает ИС "Вести".

До момента ее выхода замуж (за Владислава Пасика. — Ред.) и вот всех этих историй они были очень-очень хорошими. То есть, отец ее любил, она его, … мне так казалось, любила … Все было как у дедушки и как у внучки. Никаких проблем не было передает слова Людмилы ИС "Вести"

Женщина также отметила, что отношения в семье начали портиться из-за поведения подсудимой — Екатерина "в упор не хотела видеть и слышать о реально существующих вещах". Также, по словам Людмилы, когда девушка получала отказы, она начинала хамить — что родные принимали как оскорбления. Также изменению поведения Екатерины, по мнению женщины, поспособствовал ее уже бывший муж Владислав Пасик.

Ко всему прочему, девушка постоянно просила у дедушки с бабушкой деньги, из-за чего в семье происходили конфликты.

По версии следствия, с ноября 2024-го по январь 2025 гг. Екатерина вместе со знакомым Дмитрием Метревели отравила своих бабушку и дедушку, заморозила тела азотом, расчленила и разбросала мешки с останками по мусорным контейнерам. Позднее подельники злоумышленницы подделали документы и попытались продать имущество, в том числе компанию "Новитрек", совладельцем которой был Виктор Тархов.

Екатерина Тархова полностью признала вину в убийствах.

Ранее Людмила также выдвигала версию о том, что убийство ее родителей могло быть заказным.