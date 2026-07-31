Москва31 июл Вести.Ленинский районный суд Нижнего Новгорода еще на шесть месяцев продлил срок принудительного лечения Анатолия Москвина, так называемого некрополиста, который делал мумии из трупов детей. О продлении срока лечении сообщает РИА Новости.

Москвину сегодня продлили принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, на шесть месяцев говорится в сообщении

Как уточнили в суде, Москвин продолжит находиться в психиатрическом стационаре общего типа.

Мужчина на протяжении долгого времени осквернял могилы: он раскапывал захоронения девочек в возрасте от 3 до 12 лет в Нижнем Новгороде, Москве, а также в Нижегородской и Московской областях. Из тел он делал мумии.

Осенью 2011 года мумифицированные останки нашли в квартире Москвина и его родителей, а также в гараже. В ходе следствия мужчина не отрицал своих действий и рассказал, что хотел иметь дочь, а мумии служили ему заменой — он воспринимал их как своих детей, общался с ними и даже устраивал для них праздники.

По результатам экспертизы у Москвина выявили психическое расстройство, его признали невменяемым. В итоге суд освободил его от уголовной ответственности по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших) и назначил принудительное лечение в психиатрической больнице.

В 2018 году врачи ходатайствовали о переводе Москвина на амбулаторное лечение: они считали, что у него стойкая лекарственная ремиссия. Тогда суд назначил судебно‑психиатрическую экспертизу — в том числе чтобы оценить, представляет ли мужчина опасность для общества (этого требовала прокуратура). Но уже в феврале 2019 года медики отозвали ходатайство: состояние Москвина ухудшилось. С тех пор суд регулярно продлевает ему принудительное лечение в стационаре.