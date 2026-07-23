Москва23 июл Вести.Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался отменять посмертный приговор Михаилу Хачатуряну по делу о насилии над его дочерьми. Об этом сообщил один из адвокатов сестер Алексей Паршин.

Кассация отказала адвокату [Хачатуряна] Георгию Чугуашвили в жалобе цитирует его ТАСС

Адвокат Хачатуряна Георгий Чугуашвили в свою очередь заявил в беседе с РИА Новости, что причастность его подопечного к вменяемому ему преступлению так и не была доказана. В связи с этим он намерен подать жалобу в Верховный суд России.

Убийство Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года. Расправу над ним, как считает следствие, учинили три его дочери: они нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Действие сестер квалифицировали как убийство группой лиц по предварительному сговору.

Позднее, в ходе расследования, выяснилось, что убитый с ноября 2014 года и на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствие матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение с дочерьми. В частности, он их систематически бил, унижал, угрожал физическим насилием и принуждал к действиям сексуального характера. В результате у девушек развились расстройства в виде синдрома жестокого обращения и ПТСР.

Мосгорсуд признал Хачатуряна виновным в насилии над своими дочерьми. Родственники убитого попытались обжаловать решение суда, но безуспешно.