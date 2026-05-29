Москва29 маяВести.Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что выпил пива после операции по замене хрусталика. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мясников пояснил, что ему запретили активную деятельность, чтение и многое другое в связи с проведенной медицинской процедурой.
Пиво – и то нельзя: якобы все газированные напитки могут провоцировать отек в глазу! Я вот и не хотел пива, а тут принципиально выпил стакан, что мне все нельзя! Ну ихнаписал телеведущий
Запрет нужно соблюдать две недели, что Мясникову показалось слишком долгим сроком. Он заявил, что может потерпеть еще пару дней, а насчет остального срока не уверен.