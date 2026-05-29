Москва29 мая Вести.Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что выпил пива после операции по замене хрусталика. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мясников пояснил, что ему запретили активную деятельность, чтение и многое другое в связи с проведенной медицинской процедурой.

Пиво – и то нельзя: якобы все газированные напитки могут провоцировать отек в глазу! Я вот и не хотел пива, а тут принципиально выпил стакан, что мне все нельзя! Ну их написал телеведущий

Запрет нужно соблюдать две недели, что Мясникову показалось слишком долгим сроком. Он заявил, что может потерпеть еще пару дней, а насчет остального срока не уверен.