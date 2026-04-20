У Лепса диагностировали болезнь, из-за которой ему тяжело петь Mash: Лепс проходит гормональную терапию для восстановления голоса

Москва20 апр Вести.У российского певца Григория Лепса диагностировали инфекцию дыхательных путей с осложнениями на бронхи. Из-за сильного кашля и лечения исполнителю пришлось ограничить концертную деятельность, сообщает Telegram-канал Mash.

В посте уточняется, что артист проходит длительный курс гормональной терапии для восстановления голоса, лечение может занять до полугода. При этом на фоне гормональных инъекций у Лепса возникли проблемы с работой надпочечников, из-за чего организм тяжелее переносит нагрузки и стресс.

Двухчасовые сольные концерты даются тяжело – от крупных шоу приходится частично отказываться. Сейчас сосредоточился на частных мероприятиях и корпоративах по 40 минут. Перед каждым выступлением приходится прокапываться и делать гормональные инъекции, чтобы окончательно не сорвать голос на сцене пишет Mash

Ранее певец заявил, что принял решение отказаться от употребления спиртных напитков. Он сообщил, что не пьет алкоголь с 6 января.