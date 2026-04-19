"Учитывая свой скверный характер": Григорий Лепс отказался от алкоголя Григорий Лепс заявил, что отказался от алкоголя с 6 января

Москва19 апр Вести.63-летний Григорий Лепс сообщил, что отказался от употребления алкогольных напитков с начала 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Народный артист России надеется, что еще долго сможет вести трезвую жизнь. По его словам, в последнее время он не часто выпивал, так как ощущал, что употребление спиртного сказывается на здоровье.

Где-то с 6 января, на Рождество, я прекратил это дело. Хотя и не было никаких таких серьезных загулов. Я не выходил из дома несколько дней, дня три, чтобы чего-нибудь не натворить, учитывая свой скверный характер отметил певец

Ранее сообщалось, что Лепс заявил о желании снова стать отцом.