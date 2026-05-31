Победивший наркозависимость Стас Пьеха сообщил, что он "чистый" уже 11 лет

Победивший наркозависимость Стас Пьеха рассказал, сколько лет он уже "чистый" Победивший наркозависимость Стас Пьеха сообщил, что он "чистый" уже 11 лет

Москва31 мая Вести.Российский певец Стас Пьеха заявил, что уже 11 лет придерживается "чистого" образа жизни. Соответствующий пост размещен на его странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Исполнитель хита "Ты грустишь" опубликовал скриншот из приложения, которое напомнило ему: "Вы чистый 11 лет".

Я и не заметил сказано в посте артиста

Ранее Стас Пьеха в интервью рассказывал, что с малых лет употреблял алкоголь, а также в молодости пристрастился к запрещенным веществам, в результате чего трижды оказывался в реанимации. По его словам, он много лет искал для себя способы лечения от зависимостей и прошел через много нетрадиционных и нерабочих методов. В итоге певец в 2008 году открыл свою наркологическую клинику.