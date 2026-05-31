Москва31 маяВести.Российский певец Стас Пьеха заявил, что уже 11 лет придерживается "чистого" образа жизни. Соответствующий пост размещен на его странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Исполнитель хита "Ты грустишь" опубликовал скриншот из приложения, которое напомнило ему: "Вы чистый 11 лет".
Я и не заметилсказано в посте артиста
Ранее Стас Пьеха в интервью рассказывал, что с малых лет употреблял алкоголь, а также в молодости пристрастился к запрещенным веществам, в результате чего трижды оказывался в реанимации. По его словам, он много лет искал для себя способы лечения от зависимостей и прошел через много нетрадиционных и нерабочих методов. В итоге певец в 2008 году открыл свою наркологическую клинику.