Москва18 сен Вести.Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили почтил память скончавшегося двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова и сообщил, что ему предстоит очередная операция.

Светлая память! Сплошная… онкология. У меня 28-го… еще одна операция написал он в мессенджере MAX

Кушанашвили сам борется с раком, который у него обнаружили в июне 2024 года. Новообразование нашли в брюшной полости. Летом он перенес две операции, третья состоялась 1 октября. После этого ведущий прошел курс химиотерапии.

Позднее Кушанашвили признавался, что периодически испытывает сильные боли. При этом он отметил, что старается не жаловаться на самочувствие.