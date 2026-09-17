"Интеллектуал с потрясающим чувством юмора": Губерниев рассказал о Чепикове Губерниев назвал биатлониста Чепикова образцом спортсмена и интеллектуалом

Москва17 сен Вести.Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с ИС "Вести" назвал двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова спортсменом с большой буквы.

17 сентября стало известно о смерти чемпиона, ему было 59 лет. По информации министра физической культуры и спорта Свердловской области, Чепиков скончался после продолжительной болезни. Супруга спортсмена сообщила, что он долгое время боролся с онкологией.

Чепиков — образец спортсмена. Настоящий спортсмен с большой буквы, интеллектуал, невероятно образованный, меломан, любитель французской поэзии, человек с потрясающим чувством юмора сказал Губерниев

Он отметил большой список достижений Чепикова.

Двукратный олимпийский чемпион, шесть олимпийских медалей, обладатель Кубка мира по биатлону. Стало скучно в биатлоне — вернулся в лыжные гонки. Вернулся из лыж в биатлон, стал чемпионом мира по биатлону и серебряным олимпийским медалистом. Уровень образования, интеллекта, уровень, про который даже сам Уле-Эйнар Бьерндален говорил высокопарно, потому что Чепиков — еще и кумир Уле-Эйнара и многих поколений биатлона добавил комментатор

Сергей Чепиков - советский и российский биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР.