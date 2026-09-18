Сергей Чепиков будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве Биатлониста Сергея Чепикова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Москва18 сен Вести.Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со сслыокй на министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорт.

Сергея собираются хоронить завтра на Троекуровском кладбище сказал он

По словам Рапопорта, на похоронах будет присутствовать делегация из Свердловской области. А на следующей неделе в регионе будет проведено мероприятие, посвященное памяти Чепикова.

Сергей Чепиков умер 17 сентября на 60-м году жизни.