Москва18 сенВести.Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со сслыокй на министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорт.
Сергея собираются хоронить завтра на Троекуровском кладбищесказал он
По словам Рапопорта, на похоронах будет присутствовать делегация из Свердловской области. А на следующей неделе в регионе будет проведено мероприятие, посвященное памяти Чепикова.
Сергей Чепиков умер 17 сентября на 60-м году жизни.