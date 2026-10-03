Квартира в Москве может достаться жене и детям Кашпировского в наследство

Жене и детям Кашпировского осталась в наследство одна квартира в Москве Квартира в Москве может достаться жене и детям Кашпировского в наследство

Москва3 окт Вести.Жене Гулизар и детям психотерапевта и экстрасенса Анатолия Кашпировского в наследство может достаться только одна квартира в Москве. Об этом пишет KP.RU.

Уточняется, что у Кашпировского не было в собственности почти ничего, а квартира в Москве может быть и вовсе не оформлена в собственность семьи.

Речь идет о квартире на Митинской улице, площадью в 55,9 квадратных метра. При этом, издание подчеркивает, что экстрасенс мог при жизни переписать жилье на жену. В таком случае наследникам нечего будет делить.

В начале июля СМИ узнали, что он был экстренно прооперирован после самолечения от рака: экстрасенсу провели срочное стентирование. Тогда же сообщалось, что он перенес все свои "лечебные сеансы" на сентябрь.

Ранее сегодня директор Кашпировского рассказал о последних минутах жизни экстрасенса. Он скончался ранним утром 3 октября в возрасте 87 лет.