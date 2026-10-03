Москва3 окт Вести.Смерть психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского знаменует окончательный уход эпохи массовых телевизионных экстрасенсов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Кашпировский действительно стал символом телевизионного мошенничества. У меня к экстрасенсам отношение абсолютно однозначное. Я считаю, что Кашпировский был символом того зла, когда государство вместо реальной помощи людям подсовывало экстрасенсов. Эта эпоха безвозвратно уже ушла. Я надеюсь, что мы полностью ликвидируем всех этих целителей бездипломных, всех этих экстрасенсов, потому что это, конечно же, мошенничество и обман заявил Милонов

Парламентарий назвал гипнотизера символом телевизионного мошенничества, отметив, что в прошлые годы подобные фигуры подменяли людям реальную медицинскую помощь. Милонов выразил надежду на то, что государству удастся полностью ликвидировать деятельность всех целителей без профильного образования.

Тем временем адвокат Александр Бенхин пояснил, что претендовать на наследство Кашпировского смогут его сын, дочь, вдова, а также внуки от покойной дочери Елены.