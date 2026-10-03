Директор Кашпировского рассказал о последних минутах жизни экстрасенса У Кашпировского резко упало давление и остановилось сердце

Москва3 окт Вести.Причиной смерти Анатолия Кашпировского стала остановка сердца, рассказал ТАСС директор психотерапевта Сергей Рудых.

Психотерапевт, которого называли "главным магом СССР", "экстрасенсом" и "целителем", ушел из жизни ранним утром 3 октября. Ему было 87 лет.

Рудых признался: он не может сказать, что Кашпировский долго болел.

У него резко упало давление, его увезли на скорой в больницу, где он скончался рассказал директор психотерапевта

По его словам, у Кашпировского остановилось сердце, и это было "очень неожиданно".

Причина остановки сердца выясняется, добавил собеседник агентства.

При этом ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что Анатолий Михайлович боролся с онкологией, в том числе и методами самолечения.

По сведениям СМИ, у Анатолия Кашпировского остались супруга Гулизар и маленькая дочь Эллина, которая родилась в прошлом году.