Москва3 октВести.Причиной смерти Анатолия Кашпировского стала остановка сердца, рассказал ТАСС директор психотерапевта Сергей Рудых.
Психотерапевт, которого называли "главным магом СССР", "экстрасенсом" и "целителем", ушел из жизни ранним утром 3 октября. Ему было 87 лет.
Рудых признался: он не может сказать, что Кашпировский долго болел.
У него резко упало давление, его увезли на скорой в больницу, где он скончалсярассказал директор психотерапевта
По его словам, у Кашпировского остановилось сердце, и это было "очень неожиданно".
Причина остановки сердца выясняется, добавил собеседник агентства.
При этом ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что Анатолий Михайлович боролся с онкологией, в том числе и методами самолечения.
По сведениям СМИ, у Анатолия Кашпировского остались супруга Гулизар и маленькая дочь Эллина, которая родилась в прошлом году.