На 88-м году ушел из жизни Анатолий Кашпировский

Умер Анатолий Кашпировский На 88-м году ушел из жизни Анатолий Кашпировский

Москва3 окт Вести.В возрасте 87 лет ушел из жизни Анатолий Кашпировский. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеведущий канала "Россия" Андрей Малахов.

Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного! написал Малахов

Эту информацию подтвердил РИА Новости директор психотерапевта Сергей Рудых.

К сожалению, Анатолия Михайловича не стало сегодня в 6.45 утра, 87 лет сказал Рудых

По его словам, причиной смерти, вероятно, стал возраст Кашпировского.

О дате и времени прощания с психотерапевтом, которого также называли "экстрасенсом", будет объявлено дополнительно.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в возрасте 86 лет Анатолий Кашпировский стал отцом: у него родилась дочь. Об этом, в частности, писала "КП.

В начале июля сообщалось, что целитель был экстренно прооперирован после самолечения от рака.