Москва3 октВести.В возрасте 87 лет ушел из жизни Анатолий Кашпировский. Об этом сообщил в своем Telegram-канале телеведущий канала "Россия" Андрей Малахов.
Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!написал Малахов
Эту информацию подтвердил РИА Новости директор психотерапевта Сергей Рудых.
К сожалению, Анатолия Михайловича не стало сегодня в 6.45 утра, 87 летсказал Рудых
По его словам, причиной смерти, вероятно, стал возраст Кашпировского.
О дате и времени прощания с психотерапевтом, которого также называли "экстрасенсом", будет объявлено дополнительно.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что в возрасте 86 лет Анатолий Кашпировский стал отцом: у него родилась дочь. Об этом, в частности, писала "КП.
В начале июля сообщалось, что целитель был экстренно прооперирован после самолечения от рака.