Анатолий Кашпировский: как психотерапевт стал звездой советского телевидения Первый сетевой врач России: чем прославился Анатолий Кашпировский

Москва3 окт Вести.Анатолий Кашпировский - советский и российский психотерапевт и телеведущий, который в конце 1980-х стал одной из самых узнаваемых фигур в стране благодаря телесеансам "исцеления".

Он родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР. Отец был военным, мать занималась домашним хозяйством. Детство прошло в Казахстане, в юности Кашпировский увлекался культуризмом. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, после чего работал в лечебно-физкультурном комплексе Железнодорожной больницы Винницы, а затем 25 лет - в местной психиатрической больнице. Там он начал изучать гипноз и психосоматику, а с 1964 года ездил по СССР с лекциями и демонстрацией психологических опытов.

Известность Кашпировскому принесло телевидение. Попасть в эфир ему помогло знакомство с журналистом Владиславом Листьевым, который посетил его выступление в Москве и предложил показать "опыты". Листьев познакомил его с редактором программы "Взгляд" Вадимом Белозеровым, после чего организовали первые съемки в Останкино.

В марте 1988 года прошел телемост, во время которого Кашпировский из Москвы проводил сеанс психотерапии с пациенткой Киевского института онкологии прямо во время операции. После эфира начался огромный ажиотаж.

С 8 октября 1989 года на Центральном телевидении начала выходить передача "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского" – раз в две недели по воскресеньям. Свои выступления он называл "актом специфического психотерапевтического воздействия". Передачи вызывали колоссальный резонанс: у экранов собирались миллионы зрителей, люди ждали исцеления от самых разных болезней.

В 1993-1995 годах Кашпировский был депутатом Госдумы первого созыва, куда прошел по списку ЛДПР. В июне 1995 года участвовал в переговорах с террористами, захватившими заложников в больнице Буденновска.

Позже он гастролировал по России и за рубежом, вел телепрограмму в Польше, а с 2020 года - видеоблог на YouTube.

Методы Кашпировского неоднократно подвергались критике: представители медицинского сообщества и общественные деятели называли их ненаучными, а самого психотерапевта обвиняли в шарлатанстве. В 2006 году суд в Челябинске оштрафовал Кашпировского на 1,7 тысячи рублей за незаконное занятие народной медициной (целительством).

В 2015 году прокуратура переадресовала запрос в Росздравнадзор. Ведомство по итогам проверки пришло к выводу, что у Кашпировского не было необходимого разрешения Министерства здравоохранения выступать с сеансами народной медицины на территории Пермского края. На него составили протокол по статье 6.2 КоАП РФ, но суд после его рассмотрения признал Кашпировского невиновным.

Сам Кашпировский отрицал, что является экстрасенсом, и заявлял, что отошел от практики гипноза.

Проведя первый сеанс по телевидению, Кашпировский, по сути, стал одним из первых "сетевых врачей" страны: его "консультации" получали сразу миллионы зрителей. Сегодня подобных специалистов, ведущих приемы онлайн и набирающих аудиторию в соцсетях, называют сетевыми врачами.