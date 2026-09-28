Отар Кушанашвили заявил после визита в онкоцентр, что побеждает рак

Я живой, а это важнее всего: Отар Кушанашвили рассказал о посещении онкоцентра Отар Кушанашвили заявил после визита в онкоцентр, что побеждает рак

Москва28 сен Вести.Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, который уже более двух лет борется с раком, планово посетил онкологический центр имени Блохина в Москве. О результатах визита он рассказал в двух видеосообщениях, опубликованных в мессенджере MAX.

Я вернулся в онкоцентр узнавать, что там с моим организмом… И вот наконец констатирую: я побеждаю рак заявил Кушанашвили

По словам шоумена, он приехал к врачам, чтобы выяснить, каким будет дальнейшее лечение.

Я очень небрежно относился к себе и к своему здоровью признал телеведущий

Он рассказал, что прошел необходимые процедуры и в ходе их проведения отказался от обезболивающих препаратов, чтобы, как пояснил Кушанашвили, "произвести впечатление на женский персонал".

Отар поделился, что в некоторые моменты ему было больно, так, что захотелось завопить, но он терпел.

Я живой, а это важнее всего… У моих врагов черный день – Отари жив-здоров подчеркнул Кушанашвили

Он поблагодарил всех врачей, средний медперсонал и других сотрудников онкоцентра имени Блохина.

Ранее Отар Кушанашвили сообщил, что 28 сентября ему предстоит очередная операция. Новообразование у него нашли в брюшной полости в июне 2024 года. Тем летом он перенес две операции, третью провели в октябре того же года. После этого ведущий прошел курс химиотерапии.