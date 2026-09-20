Москва20 сен Вести.Рак щитовидной железы диагностировали у белорусского блогера Влада Куертова. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале.

В начале лета у меня обнаружили рак щитовидной железы, 2-я стадия с проникновением метастазов в лимфу. Из хороших моментов - это один из самых легких и излечимых видов рака говорится в публикации

Блогер уточнил, что лечение заняло у него все лето: он перенес две операции и радиойодтерапию. Теперь ему до конца жизни нужно будет принимать гормон.

Куертов также рассказал, что болезнь обнаружили случайно: никаких жалоб у него не было, чувствовал он себя хорошо и был активен. Он посоветовал поклонникам следить за своим здоровьем и подталкивать к этому близких.