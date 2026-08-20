Москва20 авгВести.Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что решился на ринопластику из-за проблем с дыханием. Соответствующее заявление он сделал журналистам на открытии международного конкурса "Новая волна-2026".
Я не от хорошей жизни занялся носом, у меня были проблемы с дыханиемсказал он
По словам артиста, ему сложно было спать, периодически закладывал нос.
Певец уточнил, что не стесняется рассказывать о хирургических вмешательствах, так как придерживается мнения, что каждый артист должен следить за собой и приводить себя в форму. Главное не увлекаться процедурами красоты и "не превращаться в мумию", как иностранные артисты, считает Киркоров.
Ранее певец показал свои последние татуировки.