"Не от хорошей жизни": Киркоров объяснил, зачем делал ринопластику Киркоров рассказал, что сделал ринопластику из-за проблем с дыханием

Москва20 авг Вести.Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что решился на ринопластику из-за проблем с дыханием. Соответствующее заявление он сделал журналистам на открытии международного конкурса "Новая волна-2026".

Я не от хорошей жизни занялся носом, у меня были проблемы с дыханием сказал он

По словам артиста, ему сложно было спать, периодически закладывал нос.

Певец уточнил, что не стесняется рассказывать о хирургических вмешательствах, так как придерживается мнения, что каждый артист должен следить за собой и приводить себя в форму. Главное не увлекаться процедурами красоты и "не превращаться в мумию", как иностранные артисты, считает Киркоров.

Ранее певец показал свои последние татуировки.