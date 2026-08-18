Киркоров не сможет открыть бизнес в РФ до осени 2028 года

Киркорову запретили открывать бизнес в России Киркоров не сможет открыть бизнес в РФ до осени 2028 года

Москва18 авг Вести.Народный артист России Филипп Киркоров не сможет открыть новый бизнес в РФ до осени 2028 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ФНС.

Причиной стала недостоверная информация, которую внесли две его компании в ЕГРЮЛ. Одна из них - "Филипп Киркоров Корпорейшн" - прекратила свою деятельность, а вторая, занимающаяся торговлей одеждой, обувью и другими товарами - "Филл фо ю", неправильно указала адрес. Совокупно ограничение на открытие нового бизнеса длится до 18 сентября 2028 года написали в агентстве

При этом у певца есть еще три функционирующих компании: деятельность одной из них лежит в области исполнительных искусств, в другой занимаются радиовещанием, работники третьей строят жилые и нежилые здания.

Согласно законодательству, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных.