Москва24 июл Вести.Современные мужчины всё чаще обращаются к пластическим хирургам, однако их запросы отличаются от женских и направлены скорее на поддержание мужественного образа, нежели на простое омоложение. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала пластический хирург Софья Абдулаева.

По словам специалиста, наиболее востребованными процедурами среди представителей сильного пола являются липосакция живота и блефаропластика. Абдулаева уточнила, что липосакция эффективна только против подкожного жира и не поможет избавиться от "пивного живота". Также набирает популярность липомоделирование для создания идеального рельефа тела, однако этот результат требует поддержания регулярными тренировками.

Кроме того, у мужчин традиционно популярна ринопластика. При этом к изменению формы носа они чаще прибегают по медицинским и функциональным показаниям: для улучшения дыхания, избавления от храпа или восстановления после спортивных и рабочих травм.