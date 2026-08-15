Москва15 авгВести.Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что перевез в Москву прах дедушки из Болгарии.
На вечеринке, посвященной 20‑летию "Мисс Россия – 2024" и "Мисс БРИКС – 2026" Валентины Алексеевой, певец в беседе с журналистами отметил, что теперь все его близкие родственники будут похоронены в одном месте.
Я перевез прах из Болгарии и дедушки – бабушкиного мужа, маминого папыподелился он
Ранее Киркоров перезахоронил на Троекуровском кладбище в Москве, где похоронен его отец, прах мамы и бабушки.