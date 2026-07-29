MK.RU: Киркоров перезахоронил в Москве прах мамы и бабушки

Киркоров перезахоронил в Москве прах мамы и бабушки MK.RU: Киркоров перезахоронил в Москве прах мамы и бабушки

Москва29 июл Вести.Филипп Киркоров перезахоронил прах мамы и бабушки в Москве на Троекуровском кладбище, где похоронен его отец. Подробности траурной церемонии – в материале MK.RU.

Уточняется, что прах мамы и бабушки известного исполнителя был доставлен из Болгарии для устройства семейного захоронения.

Естественно, в сложившейся политической ситуации создались невероятные проблемы, чтобы перенести прах мамы и бабушки из Болгарии, из Софии, сюда. МИД России мне очень помог сказал Киркоров

Ранее продюсер Дворцов сообщил, что Киркоров зарабатывает 5-6 млн рублей за концерт.