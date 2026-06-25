Внебрачный сын актера Ножкина пришел на церемонию прощания с отцом

На церемонию прощания с Михаилом Ножкиным пришел внебрачный сын актера Внебрачный сын актера Ножкина пришел на церемонию прощания с отцом

Москва25 июн Вести.Внебрачный сын народного артиста РСФСР Михаила Ножкина Михаил Колосов пришел на церемонию прощания с отцом. Об этом сообщает NEWS.ru.

В публикации отмечается, что сын актера стоял не рядом с гробом, а среди других прощающихся.

Сын артиста стоял не у гроба, а среди других прощающихся, в темных очках, с опухшим от слез лицом пишет издание

Подойдя к гробу, Михаил Колосов сказал: "Пап, спасибо за все".

Некоторые близкие покойного, как отмечается в тексте, отрицают, что Колосов – сын самого артиста. По их словам, он является сыном его покойного брата.

Прощание с Михаилом Ножкиным состоялось в Нижнем храме собора Христа Спасителя. Российский президент Владимир Путин прислал на церемонию венок.