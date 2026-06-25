Москва25 июнВести.Внебрачный сын народного артиста РСФСР Михаила Ножкина Михаил Колосов пришел на церемонию прощания с отцом. Об этом сообщает NEWS.ru.
В публикации отмечается, что сын актера стоял не рядом с гробом, а среди других прощающихся.
Сын артиста стоял не у гроба, а среди других прощающихся, в темных очках, с опухшим от слез лицомпишет издание
Подойдя к гробу, Михаил Колосов сказал: "Пап, спасибо за все".
Некоторые близкие покойного, как отмечается в тексте, отрицают, что Колосов – сын самого артиста. По их словам, он является сыном его покойного брата.
Прощание с Михаилом Ножкиным состоялось в Нижнем храме собора Христа Спасителя. Российский президент Владимир Путин прислал на церемонию венок.