Москва16 авгВести.Из-за объявленной беспилотной опасности в Сочи и закрытия аэропорта Филиппу Киркорову пришлось добираться на свой концерт из Геленджика.
По той же причине (опасность БПЛА) концерт исполнителя начался с задержкой на час. Филипп Киркоров вышел к зрителям, ожидавшим, когда их запустят в зал, и сообщил, что концерт начнется, как только отменят беспилотную опасность. Об этом Киркоров рассказал в своем Telegram-канале.
Как только отменят беспилотную атаку, это будет лучший мой концерт. Я сделаю все, чтобы вы остались довольныприводятся слова артиста
В итоге концерт состоялся в зале "Фестивальный" . Он закончился далеко за полночь