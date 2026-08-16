Киркоров прибыл на концерт в Сочи через Геленджик из‑за угрозы беспилотников

Филипп Киркоров добрался до концерта в Сочи через Геленджик из‑за угрозы БПЛА Киркоров прибыл на концерт в Сочи через Геленджик из‑за угрозы беспилотников

Москва16 авг Вести.Из-за объявленной беспилотной опасности в Сочи и закрытия аэропорта Филиппу Киркорову пришлось добираться на свой концерт из Геленджика.

По той же причине (опасность БПЛА) концерт исполнителя начался с задержкой на час. Филипп Киркоров вышел к зрителям, ожидавшим, когда их запустят в зал, и сообщил, что концерт начнется, как только отменят беспилотную опасность. Об этом Киркоров рассказал в своем Telegram-канале.

Как только отменят беспилотную атаку, это будет лучший мой концерт. Я сделаю все, чтобы вы остались довольны приводятся слова артиста

В итоге концерт состоялся в зале "Фестивальный" . Он закончился далеко за полночь