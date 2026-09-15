Москва15 сенВести.У Аскольда Запашного ночью случился приступ аритмии, к 48-летнему артисту цирка экстренно вызвали медиков, пишет Mash.
По сведениям издания, врачи оказали помощь на месте и смогли стабилизировать его состояние.
У Запашного диагностирована мерцательная аритмия – хроническое нарушение сердечного ритма, которое может обостряться приступамиговорится в публикации
Отмечается, что после осмотра медики оставили рекомендации и посоветовали Запашному в ближайшее время обратиться к специалистам для дополнительного обследования и корректировки лечения.