Москва15 сен Вести.У Аскольда Запашного ночью случился приступ аритмии, к 48-летнему артисту цирка экстренно вызвали медиков, пишет Mash.

По сведениям издания, врачи оказали помощь на месте и смогли стабилизировать его состояние.

У Запашного диагностирована мерцательная аритмия – хроническое нарушение сердечного ритма, которое может обостряться приступами говорится в публикации

Отмечается, что после осмотра медики оставили рекомендации и посоветовали Запашному в ближайшее время обратиться к специалистам для дополнительного обследования и корректировки лечения.