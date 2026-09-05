Москва5 сенВести.Отца бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, 87-летнего Станислава Сырского, который долгое время борется с тяжелыми болезнями, собираются подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в подмосковной больнице. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, помимо деменции и болезни Паркинсона, Станислав Сырский страдает от астмы. В последнее время у него появились сильные одышка и кашель.
Отца экс-главкома ВСУ Сырского собираются подключить к ИВЛ — 87-летнему мужчине стало тяжелее дышать, и он начал кашлять, во время процедуры у него пошла кровьговорится в сообщении
Пять месяцев Сырский-старший вернулся в клинику в подмосковных Химках из Владимира, поскольку там ему не смогли обеспечить нужный уход, указывается в сообщении.
Все это время о нем заботится его супруга Людмила. Однако женщина сама с трудом ходит из-за проблем с ногами и постоянно жалуется на давление, отмечает Telegram-канал.
Ранее СМИ писали, что Александр Сырский организовал лечение своего тяжелобольного отца в подмосковной клинике на Новый год.