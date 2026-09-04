"Я выкарабкиваюсь": Александр Михайлов о борьбе с тяжелой болезнью Актер Александр Михайлов рассказал о перенесенной тяжелой пневмонии

Москва4 сен Вести.Народный артист России Александр Михайлов рассказал, что перенес тяжелую форму пневмонии после гастрольной поездки по военным гарнизонам Крыма. Слова 81-летнего актера приводит издание "Абзац".

По словам артиста, причиной болезни стал вентилятор в автобусе, из-за сквозняка которого в организм попала инфекция. Михайлов пробыл в постельном режиме полтора месяца, получая ежедневно по пять капельниц. В настоящее время актер начал самостоятельно ходить и продолжает проходить курс восстановления.