Бывший рекордсмен КХЛ вратарь Алексей Мурыгин умер от рака в 39 лет

Бывший рекордсмен КХЛ вратарь Алексей Мурыгин умер от рака Бывший рекордсмен КХЛ вратарь Алексей Мурыгин умер от рака в 39 лет

Москва31 июл Вести.Бывший рекордсмен КХЛ вратарь Алексей Мурыгин скончался после борьбы с раком в возрасте 39 лет. Об этом сообщил клуб КХЛ "Амур" (Хабаровск).

Сегодня (31 июля — Ред.) остановилось сердце … воспитанника хабаровского хоккея, отличного вратаря и прекрасного человека, Алексея Мурыгина… В последние годы он боролся с тяжелым недугом, проявляя стойкость и несгибаемый характер. К несчастью, болезнь оказалась сильнее говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

У Алексея остались жена Ксения и 3 дочери Мелитина, Варвара и Анисия.

Отмечается, что спортсмен среди коллег и болельщиков пользовался огромным уважением как большой профессионал, добрый и порядочный человек, готовый всегда прийти на помощь

Алексей Мурыгин сыграл 168 матчей за "Амур" в элите. В составе "Локомотива" установил рекорд КХЛ по количеству "сухих" матчей (13). Также выступал за "Металлург", "Авангард", "Торпедо", "Нефтехимик", "Шанхай Дрэгонс". После окончания карьеры перешел на тренерскую работу.