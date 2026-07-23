Москва23 июлВести.Во Владимире во время матча по мини-футболу умер вратарь местной команды Алексей Майоров. Об этом сообщает RG.RU.
По данным издания, спортсмену резко стало плохо и медики не смогли ему помочь.
По словам очевидцев, Майорову стало внезапно плохо, врачи не смогли его спастиговорится в публикации
Многие годы Майоров оставался одним из самых известных игроков владимирского мини-футбола. Его спортивная карьера началась в 1990-х годах, за это время он успел выиграть множество турниров и заслужить уважение сокомандников и соперников.