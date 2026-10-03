Причиной смерти Кашпировского стал комплекс заболеваний, в том числе диабет

Дворцов: причиной смерти Кашпировского стали заболевания, включая диабет Причиной смерти Кашпировского стал комплекс заболеваний, в том числе диабет

Москва3 окт Вести.Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал РИА Новости, что причиной смерти психотерапевта стал комплекс заболеваний, в том числе последствия сахарного диабета, которые привели к остановке сердца.

Психотерапевт, которого называли "главным магом СССР", "экстрасенсом" и "целителем", ушел из жизни ранним утром 3 октября. Ему было 87 лет.

Он очень долго болел. У него целый букет заболеваний был, страдал от сахарного диабета, не справился сказал Дворцов

По данным СМИ, в начале июля Кашпировскому провели срочное стентирование. Ранее директор Кашпировского Сергей Рудых сообщил, что причиной смерти экстрасенса стала остановка сердца, перед этим у него резко упало давление и его увезли в больницу.

Рудых уточнил, что о дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.