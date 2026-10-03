Кашпировский в одном интервью рассказал о главном разочаровании в жизни KP.RU: Кашпировский жалел о переезде в США

Москва3 окт Вести.Психотерапевт и экстрасенс Анатолий Кашпировский, который ушел из жизни 3 октября, в одном из интервью KP.RU рассказал, как сложилась его жизнь, признался, о чем сожалеет.

То, что я уехал в Штаты, было одной из моих глобальных ошибок в жизни. Мне не надо было ехать туда ни в коем случае. Но я взял и поехал рассказал Кашпировский в интервью в 2024 году

По словам экстрасенса, он был в США более 200 раз, два года выступал там на телевидении. Однако в какой-то момент его стали дублировать по-польски. На его возмущение американские сотрудники ответили, что русский язык у них не приветствуется. Тогда Кашпировский решил уйти с программы.

Анатолий Михайлович говорил, что именно этим решением он "зачеркнул себя полностью" – былой славы с тех пор у него не было.

Еще одной ошибкой психотерапевт назвал собственную щедрость. Он признался, что в Америке дарил имущество, помогал своим детям, переписывал на них все. В результате сам остался "гол как сокол". В Москве они с женой и ребенком жили в квартире, выделенной Госдумой. Это жилье не было собственностью Кашпировского.