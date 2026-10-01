Москва1 октВести.Блогер Евгений Понасенков переписал квартиру на 74-летнюю мать, когда узнал, что его включили в список иноагентов. Об этом SHOT сообщает в MAX.
По данным канала, больше недвижимости в России у Понасенкова не осталось.
Переписанная трехкомнатная квартира находится в Хорошевском районе Москвы. Блогер передал ее договором дарения в 2022 году. Жилье стоит около 35 млн рублей.
Сейчас в квартире проживают родители "маэстро" – мать и 76-летний отец.
Ранее, 11 сентября, Евгения Понасенкова исключили из реестра иностранных агентов.