Бывший иноагент Понасенков переписал последнюю квартиру в РФ на мать

Покинувший список иноагентов Понасенков переписал квартиру в РФ на мать Бывший иноагент Понасенков переписал последнюю квартиру в РФ на мать

Москва1 окт Вести.Блогер Евгений Понасенков переписал квартиру на 74-летнюю мать, когда узнал, что его включили в список иноагентов. Об этом SHOT сообщает в MAX.

По данным канала, больше недвижимости в России у Понасенкова не осталось.

Переписанная трехкомнатная квартира находится в Хорошевском районе Москвы. Блогер передал ее договором дарения в 2022 году. Жилье стоит около 35 млн рублей.

Сейчас в квартире проживают родители "маэстро" – мать и 76-летний отец.

Ранее, 11 сентября, Евгения Понасенкова исключили из реестра иностранных агентов.