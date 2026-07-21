Отца иноагента Волкова исключили из перечня террористов и экстремистов Из перечня террористов и экстремистов исключили отца иноагента Волкова

Москва21 июл Вести.Отец иноагента Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов, включен в РФ в перечень экстремистов и террористов) Михаил исключен из перечня террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.

Помимо него из соответствующего перечня исключены еще пять физлиц.

Волков Михаил Владимирович, 27.05.1955 г. р., г. Свердловск Свердловской области отмечается в соответствующем перечне ведомства

Михаила Волкова внесли в перечень террористов и экстремистов 16 апреля. Он подозревается в финансировании экстремистской организации, в связи с чем в его квартире проводились оперативно-розыскные мероприятия.