Москва29 сен Вести.В России начался процесс конфискации имущества журналиста и блогера Юрия Дудя (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в пользу государства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Первым объектом стала трехкомнатная квартира площадью 78,5 кв. м в Южном Бутово, стоимость которой оценивается в 26 млн рублей. Дудь владеет недвижимостью с 2012 года. В апреле 2026 года на квартиру наложили временный запрет на совершение сделок из-за неоплаченных штрафов. Сейчас блогер, по данным SHOT, не может распоряжаться жильем или проживать в нем. На данный момент процесс находится на промежуточном этапе, окончательное решение о конфискации должен принять суд.

Кроме того, у Дудя остается дом площадью 250 кв. м с участком земли в 12 соток в элитном коттеджном поселке Синегрия в Новой Москве. Его стоимость оценивается примерно в 75 млн рублей. После начала специальной военной операции блогер переоформил недвижимость на супругу Ольгу Дудь, однако суд может признать эту сделку недействительной.

Как отмечает SHOT, основаниями для возможного изъятия имущества стали обвинения в дискредитации российской армии, уклонение от исполнения обязанностей иноагента, за которое Дудь был заочно приговорен к одному году и десяти месяцам колонии, а также исполнительное производство из-за задолженности в размере 180 тыс. рублей.