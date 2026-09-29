Москва29 сен Вести.Мера пресечения в виде заключения под стражу заочно избрана судом известному блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), сообщили в Следственном комитете.

Соответствующее ходатайство было направлено Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации.

Также меру пресечения избрали главе организации "Русский добровольческий корпус" (организация признана террористической и запрещена в РФ) Денису Капустину (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Вместе с Дудем его обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма.

Следствием установлено, что не позднее апреля 2026 года Дудь и Капустин, находясь на территории Республики Молдова, организовали и провели интервью, в котором сделали устные заявления, содержащие оправдание и пропаганду терроризма заявили в ведомстве

Впоследствии Дудь опубликовал в открытом доступе видео интервью на своем канале на видеохостинге YouTube.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела продолжатся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанного преступления.